عضوا الرئاسي اللافي والكوني يستمعان لاحاطة رئيس اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات

عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني يستمعان لإحاطة قدمها رئيس اللجنة الوزارية المعنية بدعم وإنجاح انتخابات 24 ديسمبر وليد اللافي، 14 يوليو 2021. (وال)

استمع عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني الأربعاء، لإحاطة قدمها لهما وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة الوزارية المعنية بدعم وإنجاح انتخابات 24 ديسمبر وليد اللافي حول المهام المناطة باللجنة ومنها التواصل مع مؤسسات الدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، جرى خلال الاحاطة التأكيد على استمرار التعاون بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لضمان نجاح عمل اللجنة الذي سيساهم في إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل. وأكد الكوني، المكلف بملف الانتخابات، على أهمية التشاور المستمر مع المجلس الرئاسي ووضعه في صورة عمل اللجنة ليقدم لها الدعم حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارًا بتشكيل اللجنة، الثلاثاء الماضي، على أن يرأسها وزير الدولة للاتصال، وتضم في عضويتها كلاً من وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصيلة، ووكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ومندوب عن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

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وحدد القرار مهام اللجنة في التنسيق بين المؤسسات المختلفة للعمل على دعم وتنفيذ الانتخابات، والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتقديم كل التسهيلات لها، إضافة إلى تفعيل الدور المناط بمؤسسات الدولة المختلفة في دعم الانتخابات، والإسهام في نشر التوعية بأهمية الانتخابات والمشاركة بها واحترام نتائجها.

ورغم عدم الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل حتى الآن؛ فإن المفوضية العليا للانتخابات اتخذت خطوات فعلية للتحضير للحدث المنتظر بفتح منظومة تسجيل الناخبين الأحد الماضي، وهو النهج ذاته الذي حاولت السلطة الانتقالية التأكيد عليه عبر تشكيل هذه اللجنة الوزارية.