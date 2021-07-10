وليد اللافي يرأس أول اجتماع للجنة الوزارية المعنية بإنجاح انتخابات 24 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 يوليو 2021, 05:30 مساء
جانب من الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشكلة لدعم وإنجاح انتخابات 24 ديسمبر 2021. (منصة حكومتنا)

ترأس وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي، اليوم السبت، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المعنية بدعم وإنجاح انتخابات 24 ديسمبر المقبل، المشكَّلة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، حسبما أكدت منصة «حكومتنا». 

وأصدر الدبيبة قرارًا بتشكيل اللجنة، الثلاثاء الماضي، على أن يرأسها وزير الدولة للاتصال، وتضم في عضويتها كلاً من وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصيلة، ووكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ومندوب عن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

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وحدد القرار مهام اللجنة في التنسيق بين المؤسسات المختلفة للعمل على دعم وتنفيذ الانتخابات، والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتقديم كل التسهيلات لها، إضافة إلى تفعيل الدور المناط بمؤسسات الدولة المختلفة في دعم الانتخابات، والإسهام في نشر التوعية بأهمية الانتخابات والمشاركة بها واحترام نتائجها.

ورغم عدم الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل حتى الآن؛ فإن المفوضية العليا للانتخابات اتخذت خطوات فعلية للتحضير للحدث المنتظر بفتح منظومة تسجيل الناخبين الأحد الماضي، وهو النهج ذاته الذي حاولت السلطة الانتقالية التأكيد عليه عبر تشكيل هذه اللجنة الوزارية.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة، السبت الماضي، فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق حول القاعدة الدستورية، وجددت التأكيد على رفض المقترحات التي «لا تمهد الطريق وتمكن من إجراء الانتخابات في ديسمبر».

جانب من الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشكلة لدعم وإنجاح انتخابات 24 ديسمبر 2021. (منصة حكومتنا)
جانب من الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشكلة لدعم وإنجاح انتخابات 24 ديسمبر 2021. (منصة حكومتنا)
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