الحويج في جولة بترهونة لتنفيذ مشاريع استثمارية ومتابعة مستوى معيشة المواطنين

الحويج خلال جولته بمدينة ترهونة، 14 أغسطس 2021. (الوزارة)

زار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، مدينة ترهونة اليوم السبت، لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة الخاص بالأنشطة التجارية والخدمية ورفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات لصالح المواطنين.

وعقد الوزير اجتماعًا مع رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة محمد الكشر، وأعضاء البلدية ومراقب الاقتصاد والتجارة، بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة ورئيس الغرفة التجارية الليبية- الإيطالية، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الليبي، ومسؤولي عدد من القطاعات.

حديث عن متابعة السوق المحلية ومراقبة الأسعار

ناقش الاجتماع تعزيز أوجه التعاون بين البلدية ومراقبة الاقتصاد لمتابعة السوق المحلية ومراقبة الأسعار وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي، والعمل على إنشاء حاضنات أعمال بالمدينة من خلال البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

كما جرى الاطلاع على المشاريع المستهدفة بالمدينة ضمن الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد وإمكانية طرحها للاستثمار بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

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وقال الحويج إن ترهونة تزخر بموارد طبيعية في مجالات الزراعة والصناعة يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشاريع استثمارية بما يسهم في «تحقيق التنمية المكانية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل كبيرة».

كما أجرى الحويج جولة تفقدية بالمنطقة الصناعة ترهونة ومخازن السلع التموينية بالمدينة، كما تضمنت الجولة زيارة معصرة وتعبئة زيت الزيتون للاطلاع على آخر التجهيزات اللازمة لتفعيلها خلال الموسم المقبل.

الحويج خلال جولته بمدينة ترهونة، 14 أغسطس 2021. (الوزارة)

الحويج خلال جولته بمدينة ترهونة، 14 أغسطس 2021. (الوزارة)