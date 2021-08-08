تسجيل 21 إصابة بفيروس «كورونا» في الواحات و9 حالات شفاء

تطعيم إحدى المسنات في بني وليد. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا الواحات، تسجيل 21 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، وشفاء 9 حالات.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، إن هذه الحصيلة جاءت بعد فحص 51 عينة، منذ يوم الأربعاء الماضي، إذ أظهرت التحاليل المعملية سلبية 21 عينة، وإيجابية 21 أخرى، وشفاء 9 حالات من العينات.

وسجلت اللجنة، دخول حالتين إلى مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، ليكون عدد الحالات خمس بالمركز.

- «مكافحة الأمراض»: تسجيل 3019 إصابة بفيروس «كورونا» و30 وفاة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 3019 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» السبت، و1572 حالة شفاء و30 وفاة.

وأوضح المركز أن مختبراته استقبلت 10467 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 7448 عينة، فيما تأكدت إصابة 3019 عينة موجبة، منها 2379 جديدة و640 مخالطة، بنسبة حالات موجبة 28.8%.