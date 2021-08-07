إنقاذ 96 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

من عملية إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية، 6 اغسطس 2021. (القوات البحرية)

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية من إنقاذ 96 مهاجرا غير شرعي من عدة جنسيات أفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي، على ما أعلن، الجمعة، الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية.

وتحرك الزورق «زوارة» بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان؛ استجابة لنداء استغاثة، وفق ما نشر الناطق على صفحته بموقع «فيسبوك».

وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتولي رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

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الدبيبة: ليبيا لن تستطيع وقف الهجرة غير الشرعية بمفردها

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، أبحرت 11 ألف رحلة بحرية من ليبيا بزيادة 73% عن الفترة نفسها العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى «تدهور» أوضاع الأجانب في البلاد، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وفي يونيو الماضي، قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، إن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط خلال العام الجاري بلغ 9216 مهاجرا غير شرعي.

وأكد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، في الشهر نفسه، أن ليبيا «لن تتمكن بمفردها» من مواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وقال، خلال لقائه مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون: «إن الدولة الليبية كونها دولة عبور لن تستطيع بمفردها وقف هذه الظاهرة بل الأمر يحتاج إلى تعاون جدي من قبل الاتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ».

من عملية إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية، 6 اغسطس 2021. (القوات البحرية)

من عملية إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية، 6 اغسطس 2021. (القوات البحرية)