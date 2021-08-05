إسبانيا متفائلة بتحسن الاقتصاد بعد فتح الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 01:02 مساء
من لقاء السفير الإسباني مع سفيري مصر وألمانيا، 5 أغسطس 2021. (السفارة الإسبانية)

قالت السفارة الإسبانية لدى ليبيا، اليوم الخميس، إن السفير لاراش استقبل بمقر إقامته السفراء الجدد لمصر وألمانيا والمبعوث المصري الخاص.

وأشارت عبر تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»، إلى وجود «تفاؤل مشترك بتحسُّن الاقتصاد في ليبيا بعد إعادة فتح الطريق الساحلي، والجهود المبذولة للحفاظ على الزخم».

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وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» فتح الطريق الساحلي اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباح يوم الجمعة الماضي، على أن يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابع لها.

وفي بيان إعلان فتح الطريق، ذكّرت اللجنة العسكرية المشتركة بما قررته سابقًا بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي، الممتدة حاليًا من بوابة أبوقرين إلى بوابة الثلاثين غرب سرت، ودعت الهيئات والجهات الرسمية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها عبر لجنة الترتيبات الأمنية فيما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق.

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