الدبيبة يطلع على خطة لجنة «5+5» بعد فتح الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 09:55 صباحا
الدبيبة يلتقي عددًا من أعضاء لجنة 5+5، 4 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة)

اطَّلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، على خطة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وذلك بعد استكمال فتح الطريق الساحلي، كما استمع إلى «الصعوبات والعوائق» التي تواجه عمل اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة، بمقر وزارة الدفاع، مع عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، بحضور  وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه، وفق بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

- لجنة «5+5» تعلن فتح الطريق الساحلي ابتداء من اليوم

وخلال اللقاء، قدَّم الدبيبة شكره لكل أعضاء اللجنة لجهودهم المبذولة من أجل استكمال فتح الطريق الساحلي، معتبرًا أن ذلك «ساهم في مزيد الاستقرار، وخفف من معاناة الناس، وسيساهم في توحيد البلاد بشكل كامل». 

وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» فتح الطريق الساحلي اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباح يوم الجمعة الماضي، على أن يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابع لها.

وفي بيان إعلان فتح الطريق، ذكّرت اللجنة العسكرية المشتركة بما قررته سابقًا بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي، الممتدة حاليًا من بوابة أبوقرين إلى بوابة الثلاثين غرب سرت، ودعت الهيئات والجهات الرسمية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها عبر لجنة الترتيبات الأمنية فيما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق.

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