المنقوش والتميمي يبحثان آلية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وحل الجماعات المسلحة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 09:24 مساء
لقاء المنقوش والتميمي بمقر القيادة العامة، الاثنين 2 أغسطس 2021. (القيادة العامة)

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع مدير مكتب قائد قوات القيادة العامة عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اللواء خيري التميمي «سبل وآلية إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من أرض الوطن، وحلّ الجماعات المُسلحة».

وأضافت القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن لقاء المنقوش والتميمي الذي عقد بمقرها في منطقة الرجمة جرى خلاله الحديث عن عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي أعلنت الجمعة فتح الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد.

- المنقوش تستقبل دي مايو
- حفتر يستقبل وزير الخارجية الإيطالي لدى وصوله إلى بنغازي

وتأتي زيارة المنقوش إلى مقر القيادة العامة ضمن مرافقتها لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الذي التقى المشير خليفة حفتر مساء اليوم وبحث معه المستجدات المتعلقة بالملف الليبي على المستوى الدولي.

واستقبلت المنقوش، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، صباح اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس في مستهل زيارته إلى ليبيا.

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