حفتر يستقبل وزير الخارجية الإيطالي لدى وصوله إلى بنغازي

لقاء حفتر ووزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، الإثنين 2 أغسطس 2021. (القيادة العامة)

استقبل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الإثنين، في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مدينة بنغازي قادمًا من العاصمة طرابلس التي وصلها صباح اليوم.

وقالت القيادة العامة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن لقاء حفتر ودي مايو جرى خلاله «التباحث حول آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالملف الليبي على الساحة الدولية».

وتأتي زيارة دي مايو إلى بنغازي في إطار زيارته التي بدأها من العاصمة طرابلس لعقد لقاءات موسعة مع المحاورين الليبيين وافتتاح القنصلية الإيطالية العامة في مدينة بنغازي، بحسب بيان وزارة الخارجية الإيطالية.

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الدبيبة ودي مايو يبحثان الملفات المشتركة

المنفي يستقبل دي مايو في قصر ولي العهد بطرابلس

وفي طرابلس التقى دي مايو رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بقصر ولي العهد، كما اجتمع مع عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي بقاعدة أبوستة البحرية، والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمقر رئاسة الوزراء.

وقالت وزارة الخارجية الليبية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن زيارة دي مايو «تأتي في إطار دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وجهودهما؛ لتحقيق الاستقرار وتوحيد المؤسسات، إضافة إلى متابعة التنسيق بين البلدين في عديد الملفات، خاصة المتعلقة منها بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، والجريمة المنظمة، وأمن الحدود، والتعاون بين البلدين في المجالات كافة».

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية أن زيارة دي مايو تعكس «التطلع إلى التزام متجدد من قبل جميع الأطراف الليبية لإحراز تقدم ملموس تجاه بعض الأهداف الرئيسية، بما في ذلك إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وتنفيذ وقف إطلاق النار، واعتماد الميزانية الموحدة والمصالحة الوطنية»، إضافة إلى «تعميق دراسة المبادرات العديدة الجارية لتعزيز وتوسيع نطاق الشراكة الثنائية» بين روما وطرابلس.

لقاء حفتر ووزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، الإثنين 2 أغسطس 2021. (القيادة العامة)

لقاء حفتر ووزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، الإثنين 2 أغسطس 2021. (القيادة العامة)