المنقوش تستقبل دي مايو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 02:14 مساء
المنقوش ونظيرها الإيطالي لويجي دي مايو، عقب مباحثات في العاصمة طرابس، 3 أغسطس 2021. (وزارة الإعلام)

استقبلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو، بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس الإثنين.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فإن زيارة دي مايو «تأتي في إطار دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وجهودهما؛ لتحقيق الاستقرار وتوحيد المؤسسات، إضافة إلى متابعة التنسيق بين البلدين في عديد من الملفات، خاصة المتعلقة منها بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، والجريمة المنظمة، وأمن الحدود، والتعاون بين البلدين في المجالات كافة.

الدبيبة ودي مايو يبحثان الملفات المشتركة
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ومن المنتظر أن يفتتح دي مايو القنصلية الإيطالية بمدينة بنغازي خلال هذه الزيارة.واستقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة في وقت سابق الإثنين، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بديوان مجلس الوزراء.

وتقول الخارجية الإيطالية في بيان إن زيارة دي مايو تعكس «التطلع إلى التزام متجدد من قبل جميع الأطراف الليبية لإحراز تقدم ملموس تجاه بعض الأهداف الرئيسية، بما في ذلك إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وتنفيذ وقف إطلاق النار، واعتماد الميزانية الموحدة والمصالحة الوطنية»، إضافة إلى «تعميق دراسة المبادرات العديدة الجارية لتعزيز وتوسيع نطاق الشراكة الثنائية» بين روما وطرابلس.

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