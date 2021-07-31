وقفة احتجاجية للمطالبة بحماية وتأمين مطار بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 31 يوليو 2021, 11:32 مساء
وقفة احتجاجية للمطالبة بحماية وتأمين مطار بني وليد، 31 يوليو 2021. (بوابة الوسط)

نظم موظفو مطار بني وليد المدني، اليوم السبت، وقفة احتجاجية طالبوا فيها وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بضرورة التدخل وتكليف جهة أمنية بمهمة حماية وتأمين ممتلكات المطار من السرقة والعبث. 

وقال الموظفون، في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إنه لا توجد أي جهة تضطلع بتأمين وحماية المطار ما فتح المجال أمام الخارجين عن القانون لسرقة والعبث بممتلكات المطار. 

- المجلس البلدي يتابع أعمال التحوير والتطوير في مطار بني وليد

وعبروا عن رفضهم  لما تعرض له المطار من نهب وسرقة، مطالبين بتفعيل نقاط ومكاتب الجهات الأمنية داخل المطار للقيام بمهامها والمحافظة علي المرفق وتفعيله وتطويره.

آثار التعديات على مطار بني وليد المدني، 31 يوليو 2021. (بوابة الوسط)
آثار التعديات على مطار بني وليد المدني، 31 يوليو 2021. (بوابة الوسط)
آثار التعديات على مطار بني وليد المدني، 31 يوليو 2021. (بوابة الوسط)
آثار التعديات على مطار بني وليد المدني، 31 يوليو 2021. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ملايين العائلات الأميركية مهددة بالطرد من منازلهم وسط تفشي المتحورة «دلتا»
اقتصاد
الأمطار الموسمية في الهند تحصد أرواح 11 شخصا (فيديو)
دولى
حكومة الوحدة الوطنية تطلق حلقة نقاش حول لائحة عمل مؤسسات المجتمع المدني
ليبيا
الجزائر تسحب اعتماد قناة عربية إخبارية.. وتتهمها بـ«التضليل الإعلامي»
دولى
سباحة بريطانيا تحرز ذهبية التتابع المختلط وتحطم رقم الصين في طوكيو
رياضة عالمية
الصين: السلطات ترصد بؤرا جديدة لفيروس «كورونا» في منطقتين إضافيتين
دولى
دراسة أميركية: ليبيا تحولت إلى «بوابة» لتهريب السلع التركية والصينية
ليبيا
أوامر لوزارة الخزانة بتسليم الكونغرس البيانات الضريبية لترامب
دولى
سيف القذافي عن عودته إلى المشهد الليبي: عليك أن تعود خطوة خطوة مثل راقصة تعرّ
ليبيا
سيف القذافي لـ«نيويورك تايمز»: عازم على العودة إلى الساحة السياسية
ليبيا
لجنة «5+5» تعلن البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب
ليبيا
جريدة «الوسط»: التشريعات الانتخابية «رهينة المجلسين»
ليبيا
«النهر الصناعي»: استمرار فحص الأنابيب المتضررة بخط «تازربو- بنغازي»
ليبيا
دراسة ليبية تؤكد فعالية لقاح «سبوتنيك في» المضاد لـ«كورونا»
طب وصحة
الصهبي يعلن انتهاء اجتماعات روما لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
ليبيا
باحث أميركي يحث بايدن على التدخل في الأزمة الدستورية الليبية.. ويقترح لها حلا
ليبيا
مسؤول أميركي بارز يكشف موقف واشنطن بشأن دور حفتر في مستقبل ليبيا
ليبيا
«رويترز»: عقيلة يحذر من احتمال ظهور حكومة موازية جديدة في الشرق
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثماني علامات للعينين تشير إلى وجود أمراض بالجسم