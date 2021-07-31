وقفة احتجاجية للمطالبة بحماية وتأمين مطار بني وليد

وقفة احتجاجية للمطالبة بحماية وتأمين مطار بني وليد، 31 يوليو 2021. (بوابة الوسط)

نظم موظفو مطار بني وليد المدني، اليوم السبت، وقفة احتجاجية طالبوا فيها وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بضرورة التدخل وتكليف جهة أمنية بمهمة حماية وتأمين ممتلكات المطار من السرقة والعبث.

وقال الموظفون، في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إنه لا توجد أي جهة تضطلع بتأمين وحماية المطار ما فتح المجال أمام الخارجين عن القانون لسرقة والعبث بممتلكات المطار.

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وعبروا عن رفضهم لما تعرض له المطار من نهب وسرقة، مطالبين بتفعيل نقاط ومكاتب الجهات الأمنية داخل المطار للقيام بمهامها والمحافظة علي المرفق وتفعيله وتطويره.

آثار التعديات على مطار بني وليد المدني، 31 يوليو 2021. (بوابة الوسط)

آثار التعديات على مطار بني وليد المدني، 31 يوليو 2021. (بوابة الوسط)

آثار التعديات على مطار بني وليد المدني، 31 يوليو 2021. (بوابة الوسط)

آثار التعديات على مطار بني وليد المدني، 31 يوليو 2021. (بوابة الوسط)