المجلس البلدي يتابع أعمال التحوير والتطوير في مطار بني وليد

مطار بني وليد العسكري. (أرشيفية: بوابة الوسط)

بحث عميد مجلس بني وليد البلدي سالم علي انوير، مع الزروق بشير الزروق عضو اللجنة المشرفة على أعمال تحوير وتطوير مطار بني وليد العسكري وتحويله إلى مطار مدني، آخر مراحل العمل في المشروع.

وقال الزروق في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» إنه ناقش مع عميد المجلس آخر المراحل التي استكملتها الشركة المنفذة، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة.

وتواصل اللجنة المشرفة على مطار بني وليد المدني، المشكَّلة بقرار من رئيس الحكومة الموقتة، أعمال الصيانة والتجهيز بنسبة إنجاز بالمشروع تقدر بأكثر من 80%، استعدادًا لافتتاحه في الفترة القريبة المقبلة.

يشار إلى أن شركة «درع ليبيا» المكلفة تنفيذ أعمال التحوير وإعادة تهيئة المطار لاستقبال الرحلات المدنية باشرت العمل في مطار بني وليد العسكري بناء على عقد تحوير وقعته مع الحكومة الموقتة في البيضاء.

وبدأت الشركة المكلفة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير في مطار بني وليد العسكري أعمالها في 14 مايو الماضي، تحت إشراف اللجنة المكلفة من قبل الحكومة الموقتة لتحويله إلى مطار مدني، حتى يتسنى له استقبال الرحلات الجوية.