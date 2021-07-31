بريطانيا ترحب بفتح الطريق الساحلي وتعتبره «إجراء مهما لبناء الثقة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 08:54 مساء
وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي. (أرشيفية: الإنترنت)

رحب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، اليوم السبت، بإعلان فتح الطريق الساحلي في ليبيا، واعتبره «إجراء مهمًّا لبناء الثقة».

وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» فتح الطريق الساحلي اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباح أمس الجمعة، على أن يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابع لها.

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وكتب الوزير البريطاني على حسابه في «تويتر»: «أرحب بأخبار إعادة فتح الطريق الساحلي في ليبيا»، وأضاف أنه «إجراء مهم لبناء الثقة، تم تأمينه من قبل اللجنة العسكرية المشتركة، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وتابع: «يجب أن يفيد ذلك جميع الليبيين، ويعيد ربط الشرق بالغرب».

وفي بيان إعلان فتح الطريق، ذكّرت اللجنة العسكرية المشتركة بما قررته سابقًا بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي، الممتدة حاليًا من بوابة أبوقرين إلى بوابة الثلاثين غرب سرت، ودعت الهيئات والجهات الرسمية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها عبر لجنة الترتيبات الأمنية فيما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق.

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