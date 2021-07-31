«كورونا» على أساس أسبوعي: ارتفاع أرقام الإصابات وتضاعف الوفيات

أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

سجَّلت أرقام الإصابات والشفاء بفيروس «كورونا المستجد» ارتفاعًا في مقارنة على أساس أسبوعي في البلاد، وفق بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.



فقد أحصى المركز 2914 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» أمس الجمعة، مقابل 2171 إصابة نهاية الأسبوع الماضي. وعلى صعيد حالات الشفاء، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1014 حالة شفاء في ليبيا أمس، مقابل 616 حالة شفاء الجمعة قبل الماضية. فيما تضاعفت الوفيات الناجمة عن الفيروس لتسجل 40 حالة جديدة مقابل 22 حالة وفاة الأسبوع الماضي.

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وحسب آخر حصيلة للفيروس صادرة الجمعة، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات الجائحة في ليبيا منذ ظهورها في مارس 2020، إلى 249 ألفًا و114 حالة، بينها 190 ألفًا و978 شفاء، و3509 وفيات، و54 ألفا و627 نشطة، فيما بلغت حصيلة المطعمين ضد الوباء 548 ألفًا و949 شخصًا.