دراسة ليبية تؤكد فعالية لقاح «سبوتنك في» المضاد لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 يوليو 2021, 06:34 مساء
صندوق لقاح «سبوتنيك في» المضاد لفيروس كورونا في موسكو. (أرشيفية: رويترز)

أكدت دراسة أعدتها الكوادر المتخصصة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية فعالية لقاح كورونا نوع «سبوتنك في» دون تعرض متلقيه لأي مضاعفات، وذلك بعدما أجريت على فئران تجارب من حيث زيادة الوزن وطبيعة معدل الانجاب وعدم وجود مضاعفات عليها، بحسب ما أعلنه المركز عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الخميس.

وقال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إن الدراسة أجريت بسواعد الكوادر المختصة من إدارة الرقابة الدوائية بالمركز برئاسة مدير الإدارة إمحمد القلال رفقة رئيس قسم ضبط الجودة الدكتور عبدالمنعم قباصة ومن إدارة الصيدلة الدكتور عبدالفتاح قاباج.

وأوضح المركز أن الفريق الوطني تمكن من تمكنو من إجراء دراسة على فئران تجارب بإختبار تحليل السمية بعد حقنها بلقاح «سبوتنيك في» ووضعها تحت القراءة والدراسة، مبينا أن «النتائج أثبتت بعد مرور 15 اليوم أن الفئران بصحة جيدة خالية من مضاعفات في حركتها وأداءها الطبيعي وزيادة وزنها إلى 15 غرام من 6 غرام هذا ما يتبث فاعلية اللقاح دون تعرض متلقيه لأي مضاعفات تذكر»

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى إلى أن الدرسة لفتت اهتمام مجلة الأميركية للعلوم التي قام بنشر الدراسة على موقعها موضحة تفاصيل النتائج المعلنة كاشفة الستار عن هذه المعلومات بنشرها وتأكيدها.

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