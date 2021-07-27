رئيس المجلس الرئاسي ينهي زيارته لجمهورية الكونغو برازافيل

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 27 يوليو 2021, 11:18 مساء
لقاء المنفي والرئيس الكونغولي في برازافيل، الاثنين 26 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أنهى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء، زيارته الرسمية لجمهورية الكونغو برازافيل.

وكان الرئيس الكنغولي دينيس ساسو نغيسو في مقدمة مودعيه، والوفد المرافق له، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي اليوم.

المنفي بحث خلال الزيارة مع الرئيس دينيس ساسو نغيسو، الذي يترأس لجنة الاتحاد الإفريقي الخاصة بالشأن الليبي، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتعزيز نتائج مبادرات دول الجوار لإنهاء الأزمة الليبية.

- المنفي يدعو الاتحاد الأفريقي للاضطلاع بدوره لتحقيق الاستقرار في ليبيا

وفي وقت سابق من اليوم دعا المنفي، الاتحاد الأفريقي إلى الاضطلاع بدوره تجاه ليبيا ودعمها لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام، مؤكدًا أن ذلك «سينعكس على دول الجوار ودول القارة الأفريقية».

ووصل رئيس المجلس الرئاسي أمس إلى جمهورية الكونغو برازافيل، حيث كان في استقباله الرئيس دينيس ساسو نغيسو، الذي دعاه في 15 يوليو الجاري لزيارة الكونغو؛ لمناقشة تطور الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

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