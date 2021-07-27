المنفي يدعو الاتحاد الأفريقي للاضطلاع بدوره لتحقيق الاستقرار في ليبيا

المنفي متحدثا إلى جانب الرئيس الكونغولي في ختازم زيارته إلى برازافيل، الثلاثاء 27 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الاتحاد الأفريقي إلى الاضطلاع بدوره تجاه ليبيا ودعمها لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام، مؤكدًا أن ذلك «سينعكس على دول الجوار ودول القارة الأفريقية».

جاء ذلك، خلال الكلمة التي ألقاها المنفي في ختام زيارته إلى جمهورية الكونغو برازافيل، اليوم الثلاثاء، والتي بحث خلالها مع الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن المنفي شدَّد على أهمية اللجنة التي أنشأها الاتحاد الأفريقي الخاصة بالشأن الليبي برئاسة الرئيس الكونغولي دينيس ساسو، لتمكين الاتحاد من تقديم المزيد من الدعم الفعّال لجهود السلم والمصالحة في ليبيا وتعزيز نتائج مبادرات دول الجوار لإنهاء الأزمة الليبية.

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كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة التنسيق بين الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والاتحاد الأفريقي لحلحلة القضايا الخاصة بالشأن الليبي، مشيدًا باهتمام الدول الأفريقية بليبيا الذي «يؤكد أهمية التوجه نحو القارة الأفريقية وخلق شراكات اقتصادية معها، واستثمار مواردها الاستثمار الأمثل الذي يؤهلها بأن تكون في مصاف الدول المتقدمة».

وطالب المنفي الدول الأفريقية، بالاتجاه نحو التنمية المستدامة التي تحد من الفقر والبطالة ومساعدة الشباب الأفريقي للاستقرار في بلاده، ليساهم في تنميتها، والعدول عن قرار الهجرة نحو المجهول، لقطع الطريق على الدول التي لديها أطماع في الخيرات الأفريقية، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.