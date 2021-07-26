بالصور: رئيس المجلس الرئاسي يصل إلى الكونغو برازافيل

المنفي مع الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو, 26 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، إلى جمهورية الكونغو برازافيل، حيث كان في استقباله الرئيس دينيس ساسو نغيسو.

وتأتي زيارة المنفي بناءً على دعوة الرئيس الكونغولي، رئيس اللجنة الأفريقية بشأن ليبيا، يوم 7 يوليو، لمناقشة تطور الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وفق بيان المجلس الرئاسي اليوم.

- مجلة فرنسية: رئيس اللجنة الأفريقية بشأن ليبيا يستقبل المنفي في الكونغو الإثنين

وسيبحث المنفي، خلال الزيارة التي تستمر ليومين مع الرئيس الكونغولي، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسُبل دعم مساعي المجلس الرئاسي من أجل الاستقرار والسلام.

المنفي مع الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو, 26 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)

المنفي مع الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو, 26 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)

المنفي مع الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو, 26 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)