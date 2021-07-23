مجلة فرنسية: رئيس اللجنة الأفريقية بشان ليبيا يستقبل المنفي في الكونغو الإثنين

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الجمعة 23 يوليو 2021, 12:59 مساء
المنفي خلال استقباله مبعوث الرئيس الكونغولي، 15 يوليو 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

كشفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية عن أن زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى الكونغو برازافيل بدعوة من الرئيس دينيس ساسو نغيسو، أُجلت إلى يومي 26 و27 يوليو الجاري؛ لأسباب تتعلق بالجدول الزمني بعدما كانت مقررة في 15 و16 من الشهر نفسه.

وحسب مصادر المجلة، فإن المنفي تمت دعوته إلى الكونغو برسالة من الرئيس الكونغولي بتاريخ 7 يوليو «لمناقشة تطور الوضع السياسي والأمني في ليبيا، بالإضافة إلى سبل ووسائل استعادة سلام دائم في البلاد».

- المنفي يتلقى دعوة لزيارة الكونغو
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ويعتزم الرئيس الكونغولي استقبال المنفي، بصفته رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، موضحة أن السلطات الليبية هي من اقترحت المواعيد الجديدة للزيارة، والتي قبلها ساسو نغيسو.

واستقبل المنفي المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الشعبية لوسيان إيباتا، منتصف الشهر الجاري، الذي أشاد بـ«جهود المجلس الرئاسي في توحيد المؤسسات وعمله المتواصل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية».

كما ثمن إيباتا دور المجلس الرئاسي في «إنجاح المسار العسكري من خلال دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5» آملا «نجاح السلطات الجديدة في إعادة الاستقرار والسلام بالبلاد»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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