مجموعة العمل الاقتصادية: إحراز تقدم في الميزانية خطوة مهمة نحو تسوية سياسية

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش. (أرشيفية: الإنترنت)المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرؤساء المشاركون في مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، إن إحراز تقدُّم فيما يتعلق بمشروع الميزانية العامة بمثابة «خطوة مهمة» نحو تسويّة سياسيّة إضافيّة، وتوافق في الآراء، تبرز الحاجة إليهما بشكل ملحّ في هذه المرحلة من العملية السياسية، مجددين دعم المجتمع الدولي للمساعدة في الدفع قدمًا بهذه الجهود.

جاء ذلك خلال لقائهم، أمس الإثنين، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وممثلين عن الحكومة ومجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي؛ لمناقشة «أزمة الميزانية»، وبحث الخيارات المتاحة لتلبية الاحتياجات الملحة للبلاد، حسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء.

وحثّ رؤساء المجموعة الحكومة و«النواب» والجهات الليبية الفاعلة الأخرى إلى إيجاد حلول وسط تتسم بالواقعية، ووضع الأسس لتدابير تساعد في المضي قدمًا في توحيد البلاد وتقديم الخدمات للشعب الليبي.

ومثّل رؤساء تلك المجموعة كل من «منسق البعثة الأممية ريزدون زيننغا، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، والمبعوث الأميركي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، والسفير المصري ثروت سليم».

واليوم، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن عقد جلسة الإثنين المقبل، للتصويت والبت في عدة بنود منها «مشروع قانون الميزانية العامة 2020»، مضيفا أنه «نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الحالية ستنجز هذه الاستحقاقات في الجلسة المقبلة والوفاء بها بمَن يحضر في الجلسة».