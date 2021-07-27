مجموعة العمل الاقتصادية: إحراز تقدم في الميزانية خطوة مهمة نحو تسوية سياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 يوليو 2021, 03:03 مساء
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش. (أرشيفية: الإنترنت)المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرؤساء المشاركون في مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، إن إحراز تقدُّم فيما يتعلق بمشروع الميزانية العامة بمثابة «خطوة مهمة» نحو تسويّة سياسيّة إضافيّة، وتوافق في الآراء، تبرز الحاجة إليهما بشكل ملحّ في هذه المرحلة من العملية السياسية، مجددين دعم المجتمع الدولي للمساعدة في الدفع قدمًا بهذه الجهود.

جاء ذلك خلال لقائهم، أمس الإثنين، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وممثلين عن الحكومة ومجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي؛ لمناقشة «أزمة الميزانية»، وبحث الخيارات المتاحة لتلبية الاحتياجات الملحة للبلاد، حسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء.

وحثّ رؤساء المجموعة الحكومة و«النواب» والجهات الليبية الفاعلة الأخرى إلى إيجاد حلول وسط تتسم بالواقعية، ووضع الأسس لتدابير تساعد في المضي قدمًا في توحيد البلاد وتقديم الخدمات للشعب الليبي.

ومثّل رؤساء تلك المجموعة كل من «منسق البعثة الأممية ريزدون زيننغا، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، والمبعوث الأميركي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، والسفير المصري ثروت سليم».

واليوم، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن عقد جلسة الإثنين المقبل، للتصويت والبت في عدة بنود منها «مشروع قانون الميزانية العامة 2020»، مضيفا أنه «نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الحالية ستنجز هذه الاستحقاقات في الجلسة المقبلة والوفاء بها بمَن يحضر في الجلسة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا: اكتمال عقد الدور الرباعي.. وتحديد الراحلين عن الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
ليبيا
بالصور: رئيس المجلس الرئاسي يصل إلى الكونغو برازافيل
ليبيا
السايح: نتائج «اجتماع روما» بشأن قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية ستحال إلى...
ليبيا
الرئيس قيس سعيد يرد على الاتهامات بتنفيذه انقلابا في تونس
عربى
الغنوشي يعتصم أمام البرلمان التونسي
دولى
سينمائيات: أولا أسئلة السينما في ليبيا
ثقافة وفن
الدبيبة يعلن تخصيص 500 مليون دينار لوزارة الصحة لمجابهة «كورونا»
ليبيا
معتز نجم الدين يؤدي أغنيته «اللي خان» في سهرة «سمر العيد»
فيديو
مركز أميركي: روسيا قد تدعم حفتر والحكومة الموقتة عسكريا.. وتركيا لن توقفها
ليبيا
اجتماع في روما بحضور عقيلة والسايح الأحد لحسم القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
ماذا قالت الممثلة الليبية خولة سليمان عن تجربتها في «ترند»؟
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما خطورة تشقق جلد المرفقين؟