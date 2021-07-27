بليحق: مجلس النواب سيصوت الإثنين على مشروع الميزانية وقانون الانتخابات «بمن حضر»

الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، (أرشيفية: مجلس النواب)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن رئيس المجلس عقيلة صالح وجه الدعوة إلى النواب لحضور جلسة الإثنين المقبل، الموافق الثاني من أغسطس، وذلك للتصويت والبت في البنود التالية «مشروع قانون الميزانية العامة 2020، وإصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس لجهاز المخابرات العامة».

وأضاف بليحق أنه «نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الحالية ستنجز هذه الاستحقاقات في الجلسة المقبلة والوفاء بها بمَن يحضر في الجلسة»، حسب حديثه في مقطع فيديو منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي 13 يوليو الجاري، جرى تعليق المداولات بشأن مشروع قانون الميزانية، حيث أرجع بليحق الأمر إلى احتجاج بعض أعضاء المجلس على «عدم توافر النصاب القانوني للتصويت».

وقال إن اللجنة التشرعية والدستورية بالمجلس أفتت استنادًا إلى «الإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014» بضرورة «توفر نصاب 120 صوتًا موافقًا على مشروع قانون الميزانية».

وتعقد اللجنة التابعة لمجلس النواب، التي أُنشئت لوضع مشاريع قوانين انتخابية،اجتماعًا في روما يستمر حتى الخميس المقبل، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، التي طلبت إشراك المجلس الأعلى للدولة في تلك العملية.

ودعا المبعوث الأممي يان كوبيش مجلسي النواب والدولة إلى التوافق حول قانون الانتخابات، واستمرار عملية التواصل بينهما في جميع القضايا، في حين أعلن مكتب رئاسة مجلس الدولة تشكيل لجنة مكلفة التواصل مع لجنة «النواب»؛ للنظر في مقترحات إعداد قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.