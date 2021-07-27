إقفال مصرفين في بني وليد بعد إصابة عدد من الموظفين بفيروس «كورونا»

مبنى مصرف الجمهورية فرع بني وليد. (الإنترنت)

أعلنت إدارتا مصرف الجمهورية فرع بني وليد ومصرف سوف الجين الأهلي، مساء الاثنين، قفل أبوابهما أمام الزبائن وذلك بعد إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت إدارة المصرفين أنه سيجري تعقيم وتطهير مقار المصارف بالكامل كإجراء وقائي واحترازي، مطالبين جميع المترددين بعد استئناف العمل بضرورة ارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الوقائية.

- لمواجهة موجة «كورونا» الجديدة.. فرض حظر تجول جزئي لمدة 10 أيام في بني وليد

وفي وقت سابق من مساء أمس الإثنين، أعلن المجلس البلدي بني وليد، فرض حظر جزئي في البلدية لمدة 10 أيام للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين في المدينة.