لمواجهة موجة «كورونا» الجديدة.. فرض حظر تجول جزئي لمدة 10 أيام في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 26 يوليو 2021, 09:40 مساء
قسم الفلترة والرصد بلجنة الطورائ الصحية في بني وليد. (الإنترنت)

قرر المجلس البلدي بني وليد، اليوم الإثنين، فرض حظر تجول جزئي لمدة 10 أيام في البلدية، لمواجهة الموجة الجديدة لفيروس «كورونا» بعد ازدياد حالات الإصابة في المدينة.

وقال عضو المجلس البلدي بني وليد، شرف الدين كنشيل، لـ«بوابة الوسط» إن الحظر الجزئي يتضمن إقفال المطاعم والمقاهي، وفرض ارتداء الكمامة لأصحاب المحال التجارية، والحد من التجمعات، وإيقاف جميع المناسبات الاجتماعية.

وطالبت اللجنة المركزية لمجابهة فيروس «كورونا» بمدينة بني وليد، الجهات المسؤولة عن اللقاح بالتوزيع العادل للقاح المضاد لفيروس «كورونا» بين كافة المدن الليبية من أجل الحصول على المناعة المجتمعية وتطعيم أكبر عدد من المواطنين، وإطلاق حملات التطعيم في كافة المرافق الصحية والميادين والساحات في كافة المدن.

- فرض حظر تجول لمدة أسبوعين ببلديات المنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى والساحل والجبل الغربي
- اللجنة المركزية لمجابهة «كورونا» ببني وليد تطالب بتوزيع عادل للقاحات بين المدن

كما عقد اليوم الاثنين اجتماع بمقر إدارة الخدمات الصحية بني وليد، ضم رؤساء التمريض بالمراكز الصحية؛ لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه الممرضين داخل المرافق الصحية لإيجاد الحلول الجذرية لسير العمل وفق الخطة الصحية في ظل انتشار فيروس «كورونا».

يأتي ذلك، بعدما قررت حكومة الوحدة الوطنية فرض حظر التجول لمدة أسبوعين في كل من بلديات المنطقة الوسطى، وبلديات طرابلس الكبرى، وبلديات الساحل الغربي، وبلديات الجبل الغربي، اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 27 يوليو من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، على أن «يستمر الحظر في كل يوم بعد انتهاء المدة المحددة ما لم يصدر قرار بتمديده أو بتعديله أو بإلغائه»، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (228) لسنة 2021 الصادر اليوم الإثنين.

عناصر فريق الرصد أثناء تحليل مسحات لبعض الحالات في بني وليد. (الإنترنت)
عناصر فريق الرصد أثناء تحليل مسحات لبعض الحالات في بني وليد. (الإنترنت)
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