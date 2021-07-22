إنقاذ 90 مهاجرا من عدة جنسيات شمال زوارة

جانب من إنقاذ مهاجرين شمال زوارة، 22 يوليو 2021. (رئاسة أركان القوات البحرية)

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ 90 مهاجرا من عدة جنسيات شمال زوارة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان، اليوم الخميس، إنه فور تلقي الزورق «900» وهو تابع لنقطة ميناء طرابلس نداء استغاثة تم تحريكه بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

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- إنقاذ 147 مهاجرا من عرض البحر وإعادتهم إلى طرابلس وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأضاف الناطق أن جهاز مكافحة الهجرة «يتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين».

جانب من إنقاذ مهاجرين شمال زوارة، 22 يوليو 2021. (رئاسة أركان القوات البحرية)

جانب من إنقاذ مهاجرين شمال زوارة، 22 يوليو 2021. (رئاسة أركان القوات البحرية)

جانب من إنقاذ مهاجرين شمال زوارة، 22 يوليو 2021. (رئاسة أركان القوات البحرية)