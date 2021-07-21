تونس: إنقاذ 160 مهاجرا وانتشال 17 جثة على متن مركب قادم من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 يوليو 2021, 11:55 مساء
جانب من عملية انتشال المهاجرين والجثث في سواحل مدينة جرجيس التونسية. (إذاعة تطاوين)

أنقذت القوات التونسية 160 مهاجراً غير نظامي و17 جثة كانوا على متن مركب قادم من ليبيا، وذلك في سواحل مدينة جرجيس، جنوب شرق تونس.

وقال رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بمدينة مدنين الدكتور منجي سليم إن «جيش البحر عثر على الجثث بمحيط محرك القارب»، وأن الناجين من جنسيات افريقية مختلفة غالبهم من بنغلاديش، حسبما ذكرت صفحة إذاعة «تطاوين» التونسية على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتجرى عملية إدخال المهاجرين غير النظاميين بالميناء التجاري بجرجيس بحضور الهلال الأحمر الذي تكفل بإسعاف وإعاشة هؤلاء المهاجرين في انتظار إيجاد مكان لايوائهم وإخضاعهم الحجر الصحي.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنقاذ 147 مهاجرًا غير شرعي من عرض البحر المتوسط، فجر الأربعاء، وإعادتهم إلى طرابلس في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن المهاجرين من جنسيات مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق البحري «P200» التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهاجرين وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد إنزالهم بميناء طرابلس البحري وتقديم المساعدات والإنسانية والطبية اللازمة لهم.

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