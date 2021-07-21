إنقاذ 147 مهاجرا من عرض البحر وإعادتهم إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 يوليو 2021, 04:46 مساء
إنزال المهاجرين بميناء طرابلس، الأربعاء 21 يوليو 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إنقاذ 147 مهاجرًا غير شرعي من عرض البحر المتوسط، فجر اليوم الأربعاء، وإعادتهم إلى طرابلس في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن المهاجرين من جنسيات مختلفة.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق البحري «P200» التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، أثناء تسيير الدوريات البحرية التابعة للإدارة، وفق الخطة الموضوعة خلال عطلة عيد الأضحى لتأمين الساحل الليبي.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهاجرين وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد إنزالهم بميناء طرابلس البحري وتقديم المساعدات والإنسانية والطبية اللازمة لهم.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه العملية جرت بحضور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، ورئيس فرع طرابلس، ومعاون رئيس مكتب العمليات البحرية، ورئيس قسم الدوريات البحرية بالإدارة.

إنزال المهاجرين بميناء طرابلس، الأربعاء 21 يوليو 2021. (وزارة الداخلية)
إنزال المهاجرين بميناء طرابلس، الأربعاء 21 يوليو 2021. (وزارة الداخلية)
إنزال المهاجرين بميناء طرابلس، الأربعاء 21 يوليو 2021. (وزارة الداخلية)
إنزال المهاجرين بميناء طرابلس، الأربعاء 21 يوليو 2021. (وزارة الداخلية)
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