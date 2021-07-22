شركة ألمانية وأخرى تركية تباشران تنفيذ محطة مصراتة الغازية لإنهاء ازمة الكهرباء

موقع محطة مصراتة الغازية بعد مباشرة العمل فيها، 21 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن شركتا «سيمنس» الألمانية و«آنكا» التركية «تباشران فعليا» تنفيذ مشروع محطة مصراتة الغازية بقدرة إجمالية تصل 650 ميغاوات.

وأوضحت الحكومة عبر منصة «حكومتنا»، الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار مجهوداتها لإنهاء أزمة الكهرباء في البلاد.

إلى ذلك، قالت الشركة العامة للكهرباء إن خلية ضعط منخفض حجم 1600 A بالشارع الواسع بمنطقة الدريبي في طرابلس تعرضت للاحتراق، فيما جرت صيانتها على الفور .

وقامت فرقة الصيانة التابعة لدائرة توزيع حي الأندلس باستبدال مفتاح حجم 1600A ، كما تم استبدال عدد 4 مفاتيح حجم 400A علي محطة الشارع الواسع، وتأمين الموقع من قبل مكتب التشغيل والصيانة السريعة الدريبي.