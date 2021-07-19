وصول نصف مليون جرعة من لقاح «سبوتنك لايت» إلى مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 06:11 مساء
لحظة وصول نصف مليون جرعة من لقاح «سبوتنك لايت» المضاد لفيروس «كورونا» إلى مطار معيتيقة، 19 يوليو 2021. (لقطة مثبتة)

أعلنت منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وصول نصف مليون جرعة من لقاح «سبوتنك لايت» المضاد لفيروس «كورونا»، الإثنين، إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس. وبثت المنصة تسجيلًا مصورًا للحظة وصول شحنة اللقاحات إلى المطار.

ويوم الأربعاء الماضي، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة: «تسلمنا حتى اللحظة 800 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وقمنا بتطعيم 450 ألف مواطن».

وكشف حينها قرب وصول 500 ألف جرعة جديدة من لقاح «سبوتنك لايت» الجديد، الذي يمكن تخزينه في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، وليس كما هو الحال مع لقاح «سبوتنك في» الذي كان عائقًا أمام بعض مراكز التطعيم، حسب كلمته في مؤتمر بخصوص حملة التطعيم ضد «كورونا»، بحضور وزير الصحة علي الزناتي.

وسجلت ليبيا 3425 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، حسب إحصائية مركز مكافحة الأمراض الصادرة، الأحد. وأظهرت الإحصائية المنشورة على صفحة المركز بموقع «فيسبوك» شفاء 617 حالة، ووفاة 18 مصابا. وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 224 ألفا و920 حالة، منها 37 ألفا و568 نشطة، و184 ألفا و53 متعافى، و3299 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

لحظة وصول نصف مليون جرعة من لقاح «سبوتنك لايت» المضاد لفيروس «كورونا» إلى مطار معيتيقة، 19 يوليو 2021. (لقطة مثبتة)
لحظة وصول نصف مليون جرعة من لقاح «سبوتنك لايت» المضاد لفيروس «كورونا» إلى مطار معيتيقة، 19 يوليو 2021. (لقطة مثبتة)
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