البعثة الأممية تعقد اجتماعا افتراضيا للجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 09:08 مساء
إحدى جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، الخميس 30 يونيو 2021. (البعثة الأممية)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الخميس، إنها تعتزم عقد اجتماع افتراضي للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي على مدى يومي الجمعة والسبت 16 و17 يوليو الجاري لاستكمال المناقشات من أجل التوصل إلى توافق حول صياغة القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

وأوضحت البعثة في بيان أن هذا الاجتماع سيكون «على النحو الذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في ختام اجتماعه في سويسرا يوم 2 يوليو، وفي سياق الجهود المستمرة لمساعدة الليبيين في تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام».

وتتطلع البعثة «إلى اجتماع بنّاء للجنة التوافقات يركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021». منوهة إلى أن مخرجات اجتماع اللجنة ستُعرض على الجلسة العامة للملتقى للنظر فيها.

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وتشكلت لجنة التوافقات من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا بهدف تسوية الخلافات بين الأعضاء حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

واختتم ملتقى الحوار السياسي اجتماعاته في جنيف في الثاني من يوليو الجاري دون أن يتمكن المشاركون من التوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

وتأمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن يتمكن أعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال الأيام القريبة المقبلة من التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية التي أعدت مقترحها اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

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