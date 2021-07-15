انطلاق جلسة مجلس الأمن حول ليبيا بحضور الدبيبة وكوبيش
القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 04:16 مساء
بدأ مجلس الأمن الدولي جلسته المخصصة لمناقشة الوضع في ليبيا، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش وكبار الدبلوماسيين من الدول المعنية بليبيا.
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