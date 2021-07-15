الواحات تسجل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 09:13 صباحا
مستشفى جالو المركزي في الواحات. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» فرع الواحات، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء، إضافة إلى شفاء حالة واحدة.

جاء ذلك بعد إجراء فحوص مخبرية لسبع عينات، أظهرت سلبية ثلاثة منها، وفق ما نشرته اللجنة الطبية، على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وسبق أن حذرت ‏اللجنة من خطورة الوضع الوبائي في المنطقة، مرجعة السبب في ازدياد عدد الحالات إلى «عدم اكتراث» الأغلبية بالتنبيهات والتحذيرات من عدم الاختلاط، مع غياب الالتزام بالنصائح الوقائية.

وناشدت المواطنين، مع قرب حلول عيد الأضحى، الالتزام تجنبا لمزيد الإصابات، قائلة: «المواجهة كبيرة ولم تنتهِ، ونتوقع وصول السلالة الهندية (دلتا) الأشد فتكا، فلا تكونوا بؤرة انتشار».

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