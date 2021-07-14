«المالية» تعلن إجراءات لإنهاء ازدواجية الحسابات المصرفية للجهات الحكومية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 يوليو 2021, 10:12 مساء
شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت وزارة المالية، بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، توجيها إلى الوزارات  والهيئات والمؤسسات الممولة من خزانة الدولة لوقف تعدد الحسابات المصرفية.

وفي منشور إلى وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والمراقبين الماليين، طلبت الوزارة إعداد التسويات والخلاصات المصرفية لكافة الحسابات المقفلة أو الراكدة، وترجيع الأرصدة الدفترية للحسابات المباشرة إليها.

- وزارة المالية تطالب الجهات العامة بتحويل المبالغ المعلاة لحسابات الودائع والأمانات التي تجاوزت 6 أشهر

كما وجهت الوزارة بإعادة الأرصدة لحساب الإيراد العام بوزارة المالية، بالنسبة للحسابات المقفلة من طرف الجهة دون الرجوع لإدارة الحسابات بوزارة المالية.

ودعت الوزارة المراقبين الماليين إلى القيام بالمهام المناطة بهم في هذا الشأن، على أن يتم التأكد قبل قفل الحسابات المصرفية من عدم وجود اعتمادات مستندية محلية أو دولية مفتوحة على قوة تلك الحسابات.

وسبق أن أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارا يأذن لوزارة التخطيط بالموافقة على ترحيل وتدوير الأرصدة المالية المرحلة عن سنوات سابقة لتنفيذ مشروعات تتطلبها المرحلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواجهات بين أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقوات الأمن في العاصمة اللبنانية
دولى
ضربة ترجيح ضائعة تصنع من راشفورد بطلا قوميا في بريطانيا
رياضة عالمية
4 اقتراحات للمفوضية الأوروبية للحد من تغيرات المناخ
اقتصاد
جورج بوش ينتقد الانسحاب من أفغانستان: «تركوا الفتيات ليذبحن من الوحوش»
دولى
«منظمة الصحة» تتصدى للتلاعب بالجينوم البشري
طب وصحة
بايدن: حماية حقوق الانتخاب في الولايات المتحدة هي أهم «اختبار في زمننا»
دولى
النائبة أسماء الخوجة: النار أطلقت بالقرب من مقر البرلمان وسمعنا تهديدات للنواب ...
ليبيا
استطلاع: الليبيون أقل شعوب المنطقة ترددا لتلقي جرعة لقاح «كورونا»
ليبيا
تسريب لتسجيل صوتي يهز «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تشيلسي يعرض أهم 4 لاعبين للتعاقد مع هالاند مقابل 150 مليون إسترليني
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تندد بـ«جشع» الدول الساعية لتطعيم سكانها بجرعة ثالثة
دولى
تحذير أميركي: لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» يزيد خطر الإصابة بخلل ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشروب بديل عن القهوة لخسارة الوزن