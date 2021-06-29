وزارة المالية تطالب الجهات العامة بتحويل المبالغ المعلاة لحسابات الودائع والأمانات التي تجاوزت 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 04:58 مساء
وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية إبراهيم أبوعجيلة عكرة. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، الجهات العامة بتحويل المبالغ المعلاة لحسابات الودائع والأمانات التي تجاوزت ستة أشهر، وكذلك المبالغ المعلاة دون وجود التزام قائم وتفتقر إلى المستندات القانونية المؤيدة للتعلية.

جاء ذلك في منشور رقم (2) لسنة 2021 الصادر عن وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية، إبراهيم أبوعجيلة عكرة، الذي عممه على وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح والمؤسسات والمراقبين الماليين بالجهات الحكومية الممولة من الخازنة العامة بشأن حسابات الودائع والأمانات.

وأوضح المنشور الذي نشرته وزارة المالية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هذا الإجراء يأتي استنادا على القانون المالي للدولة الليبية ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، ووفقا لما نصت عليه المادة 162 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

ولفت وكيل وزارة المالية في المنشور إلى أن «نتائج تقارير لجنة الجرد الرئيسية» أظهرت احتفاظ الجهات بأرصدة بحسابات الودائع والأمانات «مخالفة للتشريعات النافذة»، مطالبا تلك بإخطار إدارة المتابعة وإدارة الحسابات بوزارة المالية بنسخة من إذن الصرف والصك الخاص بترجيع المبالغ.

ودعا وكيل وزارة المالية إدارتي الحسابات والمتابعة بالوزارة إلى موافاته بكشوفات للجهات التي لم تتقيد بتنفيذ المنشور لإحالتها إلى ديوان المحاسبة للاختصاص المسند إليهم بموجب أحكام القانون رقم (19) لسنة 2013، وتعديلاته على أن يتم ذلك في موعد أقصاه 27 يوليو المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة الاتحاد (1 × 0) الاتحاد المصراتي في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
سبتمبر المقبل.. وفد أعمال ليبي تونسي في النيجر لتعزيز «تجارة الترانزيت»
ليبيا
دولة الاحتلال الإسرائيلي تدشن في أبوظبي أول سفارة إسرائيلية بالخليج
عربى
بالفيديو: لينا شاماميان تطرح «طريق الشمس»
ثقافة وفن
الحكم على رئيس جنوب أفريقيا السابق بالسجن 15 شهرا
دولى
إسبانيا تفلت وفرنسا تسقط في ليلة هز عرش الكرة الأوروبية
رياضة عالمية
5 رسائل لـ«أوفتشا» لمناسبة انتهاء عمله: ليبيا ليست بلد أزمة فقط.. لنحكِ القصص ...
ليبيا
عقوبات قاسية من لجنة المسابقات تجاه مدربين ولاعبين بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
تعرف على نتائج مباريات اليوم الإثنين من الدوري الممتاز
رياضة محلية
«رويترز»: الإمارات تمهل إيطاليا حتى 2 يوليو لإخلاء قاعدة عسكرية
دولى
الرئاسي يدعو الدبيبة للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع الأحد القادم
ليبيا
الصين تشغل ثاني أكبر سد كهرمائي في العالم
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الظهور الأول لـ«لاندروفر ديفندر» بثلاثة صفوف مقاعد