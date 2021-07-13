الدبيبة يطلع على خطة لتحفيز الاقتصاد

الدبيبة خلال حضوره اجتماع هيئة تشجيع الاستثمار، 13 يوليو 2021، (المكتب الإعلامي للحكومة)

استمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى عرض من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة حول الخطة التحفيزية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتطرق العرض إلى تقديم حزمة المبادرات التحفيزية الهادفة لدعم جهود التعافي الاقتصادي، وتفعيل أداء الأنشطة الاقتصادية وتهيئة الظروف والبيئة الاستثمارية المناسبة، حسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدبيبة لإطلاق خطة تحفيزية اقتصادية تتضمن مجموعة من الإجراءات والخطط والقرارات التنفيذية التي تعمل على تغيير مناخ الاقتصاد الليبي، وفق البيان.

حضر الاجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزراء الاقتصاد، والمواصلات، والصحة، والحكم المحلي، والثقافة، والعمل والتأهيل، والتربية والتعليم، والموارد المائية، ووزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة والدولة للاتصال والشؤون السياسية، ورئيسي الشركة العامة للكهرباء، والمؤسسة الوطنية للنفط.