وزارة الصحة: توجيهات بحل أزمة توقف العناصر الطبية عن العمل بمستشفى زوارة البحري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 01:49 مساء
من لقاء وزير الصحة مع المسؤولين في زوارة، 13 يوليو 2021. (وزارة الصحة)

أصدر وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، اليوم الثلاثاء، تعليمات عاجلة بتخصيص جهاز أشعة سينية لمستشفى زوارة البحري، وإيجاد حلول عاجلة لأزمة العناصر الطبية والطبية المساعدة المتعاونة مع المستشفى والمتوقفين عن العمل بسبب الالتزامات المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مدير مستشفى زوارة البحري، ورئيس قسم الآشعة بالمستشفى، ومدير إدارة الخدمات الصحية زوارة، وعضو المجلس البلدي زوارة، وبحضور مدير إدارة الموارد البشرية ومستشاري وزير الصحة؛ وذلك  لبحث الوضع الصحي للمرافق الصحية داخل البلدية، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

- مؤسسة النفط تسلم معدات وأجهزة طبية إلى مستشفيي زوارة البحري وراقدالين القروي

كما وجه الزناتي بضرورة التواصل مع وزير التعليم العالي لبحث مشكلة استغلال معهد التمريض التابع لمستشفى زوارة البحري.

وشهد الاجتماع استعراض بعض المشكلات التي تعيق تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ومن بينها استكمال مشروع صيانة مستشفى زوارة العام، وتوفير احتياجات مستوصف أبي كماش، باعتباره مستوصفًا يستقبل حالات إسعاف الحوادث، لوجوده على الطريق الساحلي، إضافة إلى مناقشة وضع مراكز الأسنان والعلاج الطبيعي المتوقفة.

من لقاء وزير الصحة مع المسؤولين في زوارة، 13 يوليو 2021. (وزارة الصحة)
من لقاء وزير الصحة مع المسؤولين في زوارة، 13 يوليو 2021. (وزارة الصحة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحذير أميركي: لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» يزيد خطر الإصابة بخلل ...
دولى
إثيوبيا تعلن توقيع اتفاقات عسكرية مع روسيا
دولى
وفاة الصحفي والرسام الليبي عبدالحميد الجليدي
ثقافة وفن
الكوني يقول إنه طرح على المحكمة العليا فكرة لإجراء الانتخابات.. ويحذر من غضب ...
ليبيا
بالصور: ضربات الترجيح تقهر الإنجليز في ويمبلي وتمنح الطليان اللقب الأوروبي ...
رياضة عالمية
سباق دولي للحصول على مشاريع إعمار ليبيا بـ500 مليار دولار
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركية: يجب إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء ...
ليبيا
روسيا: على المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا بشكل متزامن
ليبيا
«إسكندر» التونسي يلاحق 400 مليار دولار من ثروة مزعومة للقذافي
ليبيا
جريدة «الوسط»: خيار «المصرف المركزي» على رأس حلول الدبيبة
ليبيا
مجلس الوزاء يأذن لـ«الكهرباء» بالتعاقد لتوريد وتركيب 40 محطة متنقلة بقدرة 600 ...
ليبيا
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع خرطوشة «سوبر ماريو» بـ1.56 مليون دولار