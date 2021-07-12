الدبيبة يفتتح مصيفا في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 يوليو 2021, 09:51 مساء
جانب من حفل افتتاح مصيف السندباد في طرابلس، 12 يوليو 2021. (صفحة حكومتنا - صورة من بث مباشر)

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مصيف «السندباد» في العاصمة طرابلس مساء اليوم الإثنين.

وعلى هامش الافتتاح، أقام منظمو الاحتفال عروضًا فنية ورياضية، مع عرض الباراشوت، وتشغيل موسيقى أجنبية، وسط حضور عشرت الزوار من النساء والأطفال والرجال؛ حسبما جاء في صفحة «حكومتنا» التابعة للحكومة على موقع «فيسبوك».

يأتي ذلك رغم إصدار الدبيبة قرارًا أمس الأحد بإغلاق المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية لمدة أسبوعين، ومنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا «المستجد».

كما نص القرار على «تقييد الأسواق العامة والشعبية والمحلات التجارية... ووضع الضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي».

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