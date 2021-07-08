الكبير يلتقي الحبري بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 04:09 مساء
لقاء الكبير والحبري بمقر المصرف المركزي في طرابلس، الخميس 8 يوليو 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الخميس، نائب المحافظ علي الحبري بمقر المصرف في العاصمة طرابلس وذلك عقب مراسم تسليم تقرير لجنة المراجعة الدولية الخاص بمراجعة حسابات فرعي المصرف في طرابلس والبيضاء.

وقال مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء الكبير والحبري بمقر المصرف في طرابلس لأول مرة منذ العام 2014 يأتي «في إطار الجهود المبذولة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي».

وحضر الكبير والحبري إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه موسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وعدد من الوزراء والمسؤولين والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش مراسم تسليم تقرير المراجعة الدولية للمصرف المركزي التي جرت صباح اليوم بفندق المهاري في طرابلس.

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كما اجتمع المنفي والكوني والدبيبة مع الكبير والحبري بعد انتهاء مراسم تسليم تقرير المراجعة المالية الدولية لحسابات المصرف المركزي، وقالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن الكبير والحبري أكدا خلال الاجتماع استعدادهما لدراسة التوصيات التي جاء بها التقرير، والعمل على «دعم توحيد مصرف ليبيا المركزي».

وأضافت أن محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه اتفقا كذلك على «عقد اجتماعات دورية منتظمة لمجلس إدارة المصرف»، فيما أكد رئيس الحكومة استعداده لدعم جهود المحافظ ونائبه عن طريق وزارة المالية لوضع كل المقترحات قيد التنفيذ.

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