بحضور الدبيبة.. المنفي يجتمع مع الكبير والحبري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 03:52 مساء
لقاء المنفي مع الكبير والحبري بحضور الدبيبة في طرابلس، الخميس 8 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس موسى الكوني، اليوم الخميس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

وجاء الاجتماع بعد انتهاء مراسم تسليم تقرير المراجعة المالية الدولية لحسابات المصرف المركزي، وشهد تأكيد الكبير والحبري استعدادهما لدراسة التوصيات التي جاء بها التقرير، والعمل على «دعم توحيد مصرف ليبيا المركزي»، وفق إيجاز صحفي صادر عن الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة.

- انطلاق اجتماع الحكومة بحضور الكبير والحبري
- المنفي يحض محافظ «المركزي» ونائبه على تنفيذ توصيات تقرير المراجعة الدولية

وقالت الناطقة إن محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه اتفقا كذلك على «عقد اجتماعات دورية منتظمة لمجلس إدارة المصرف»، فيما أكد رئيس الحكومة استعداده لدعم جهود المحافظ ونائبه عن طريق وزارة المالية لوضع كل المقترحات قيد التنفيذ.

وحضر الكبير والحبري إلى جانب المنفي والكوني والدبيبة وعدد من الوزراء والمسؤولين والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، مراسم تسليم تقرير المراجعة الدولية للمصرف المركزي التي جرت صباح اليوم بفندق المهاري في طرابلس

 

من اليمين: الحبري، الكبير، الدبيبة، المنفي، الكوني، يان كوبيش، خلال مراسم تسليم تقرير المراجعة المالية لحسابات المصرف المركزي، 8 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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