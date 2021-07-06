مجلس الدولة: المشري ونورلاند يتوافقان على التعجيل بإنجاز المسار الدستوري لإجراء الانتخابات في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 10:27 مساء
خالد المشري (يمين) وريتشارد نورلاند, (المجلس الأعلى للدولة)

توافق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على «عدم الرضا عن حالة عدم التوافق التي سادت ملتقى الحوار السياسي في جنيف»، و«التعجيل بإنجاز المسار الدستوري لإجراء الانتخابات في موعدها» المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جمع المشري ونورلاند، اليوم الثلاثاء، وتطرق إلى آخر مستجدات الحوار، وفق ما نقلت صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- زينينغا: فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير
- البعثة الأممية: سنواصل العمل مع ملتقى الحوار للوصول إلى أرضية مشتركة حول القاعدة الدستورية للانتخابات

واتفق الطرفان كذلك «على ضرورة العمل لإيجاد مخرج لهذا الانسداد»، إضافة إلى العمل على «التعجيل بإنجاز المسار الدستوري لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد».

والجمعة، اختتم ملتقى الحوار السياسي خمسة أيام من المداولات في جنيف دون التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل. وفي ختام المداولات، قال الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا: « فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير».

ورأى أن «الحل لتجاوز الانسداد اليوم هو العودة إلى روح خارطة الطريق للتوصل إلى حل وسط، يضمن الإمكانية السياسية والعملية لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل». والسبت، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها ستواصل العمل مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي للوصول إلى أرضية مشتركة للاتفاق على القاعدة الدستورية التي يفترض أن تجرى بموجبها انتخابات ديسمبر.

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