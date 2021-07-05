عبدالسلام نصية: هناك إصرار على التوسع في الميزانية العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 يوليو 2021, 01:18 مساء
عضو مجلس النواب عبد السلام نصية في اجتماع مجلس النواب، 5 يوليو 2021، (صورة من بث مباشر)

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن هناك خلافًا في اللغة بين المجلس والحكومة، وهناك إصرار على التوسع في الميزانية العامة.

وأضاف: «الباب الثاني متضخم جدًّا، حتى لو كانت الحكومة تشتري بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء»، معقبًا: «مسألة الميزانية مسألة وطنية، ولابد أن نرتقي بمستوى التعامل، لا أن نكتفي بإلقاء اللوم على بعضنا»، حسب كلمته في جلسة المجلس اليوم الإثنين، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

ولفت إلى أن إمداد النفط إلى محطات الكهرباء لم تتوقف، والكهرباء لم تتحسن رغم الصرف الكبير.

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