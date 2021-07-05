مناقشة تمكين المرأة والشباب في لقاء بين وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية وصندوق الأمم المتحدة للسكان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 يوليو 2021, 01:24 صباحا
جانب من خدمات صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا, (صفحة الصندوق على فيسبوك)

ناقش رئيس الفريق الاستشاري بوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية مع ممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا لمناقشة عدد من القضايا منها دعم وتمكين المرأة، ودعم البيانات السكانية.

وقالت الوزارة في بيان إن الاجتماع الذي جرى الأحد بحث بحث الإمكانيات والدعم الذي يقدمه الصندوق في المجال الصحي والخدمي بالتعاون مع مختلف الوزارات.

وأشارت إلى التركيز بشكل خاص على عدة محاور، منها: مساندة ودعم وزارة الصحة ورعاية الإمومة والطفولة، ودعم وتمكين حماية المرأة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وتمكين الشباب ودعمهم بالشراكة مع وزارة الشباب، ودعم وزارة الشؤون الإقتصادية، ودعم البيانات السكانية .

وتطرق ممثلي الصندوق إلى مبادرة الأمم المتحدة في البرامج الاقتصادية بمشاركة الشركات الكبرى والصغرى والمنظمات الدولية مع دول أخرى من أجل تمكين الشباب.

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