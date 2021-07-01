السفارة البريطانية تسعى لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة لتحسين توفير الكهرباء في ليبيا

خلايا طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء. (الإنترنت)

أعربت سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا عن رغبتها في العمل على تطوير مشاريع متجددة لتحسين توفير الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت السفارة في بيان لها على صفحتها الرسمية بالفيسبوك إلى أن ليبيا تملك إمكانيات هائلة للطاقة المتجددة، لا سيما مع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما لفتت إلى أن النفط والغاز هو قطاع حيوي للاقتصاد الليبي.

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وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، دعا خلال زيارة إلى الجزائر نهاية الشهر مايو إلى تسويق الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة في ليبيا «حتى يتم تصديرها لاحقا نحو البلدان الأخرى عبر ترابط الشبكات الكهربائية».