شبكة الكهرباء تفقد 500 ميغاوات بسبب أعطال في خط مغذٍ لـ4 محطات

الوحدة الثانية في محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية. (صفحة شركة الكهرباء على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، فقد نحو 500 ميغاوات من القدرات المتاحة لمحطات الزاوية، جنوب طرابلس، الخمس، ومصراتة، جراء حدوث انخفاض حاد في ضغط الغاز من المصدر بالخط الغربي المغذي لهذه المحطات.

وتوقعت الشركة، في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن يتسبب ذلك في زيادة العجز وساعات طرح الأحمال، لافتة إلى عمل فنييها على تغيير نوعية الوقود لبعض الوحدات من غاز طبيعي إلى وقود خفيف؛ بهدف تشغيل هذه الوحدات بأقصى قدرتها.

وأمس الثلاثاء، أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، زيارة تفقدية إلى الشركة العامة للكهرباء، وبحث مع مسؤوليها «أسباب تردي الخدمات» خلال الفترة الماضية، وذلك في اجتماع هو الثاني خلال أقل من عشرة أيام.

وشدد الدبيبة على ضرورة «المتابعة اليومية للخطة العاجلة المعتمدة من قبل الحكومة»، وأكد أن الحكومة وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي قدمت كل التسهيلات اللازمة للشركة، خاصة خطتها العاجلة، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية.

وأصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار كل مَن «تدخل في عرقلة برنامج عمل الشركة العامة للكهرباء خلال شهر يونيو» من هذه السنة تحت باعث رفضه برنامج طرح الأحمال، وفق ما أعلن، الثلاثاء، النائب العام الصديق الصور