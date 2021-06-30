«الكهرباء»: طرح الأحمال من 5 إلى 6 ساعات بالجناح الشرقي للشبكة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 11:52 صباحا
غرفة تحكم بإحدى محطات الكهرباء، (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تراوح عدد ساعات طرح الأحمال بشبكة الكهرباء بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، بين خمس وست ساعات.

ووفق النشرة الخاصة بطرح الأحمال بالجناح الشرقي للشبكة، فإن المتاح للشبكة الكهربائية بالمنطقة يبلغ 1500 ميغاوات، فيما تبلغ أحمال الذرورة 1950 ميغاوات.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة الكهرباء فقد نحو 500 ميغاوات من القدرات المتاحة لمحطات الزاوية، جنوب طرابلس، الخمس، ومصراتة، جراء حدوث انخفاض حاد في ضغط الغاز من المصدر بالخط الغربي المغذي لهذه المحطات.

وتوقعت الشركة، في بيان، تسبب العطل في زيادة العجز وساعات طرح الأحمال، لافتة إلى عمل فنييها على تغيير نوعية الوقود لبعض الوحدات من غاز طبيعي إلى وقود خفيف؛ بهدف تشغيل هذه الوحدات بأقصى قدرتها.

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