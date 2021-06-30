ديوان المحاسبة: منصة إلكترونية لطرح مشاريع الدولة بكافة القطاعات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 05:37 مساء
اجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس شركة الاتصالات القابضة، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، بحضور رئيس شركة المدار ، 28 يونيو 2021. (ديوان المحاسبة)

أعلن ديوان المحاسبة، الأربعاء، خطوات نحو توظيف بيئة العمل الإلكتروني في مؤسسات الدولة، ومن بينها العمل على وضع منصة إلكترونية لطرح مشاريع الدولة بكافة القطاعات.

جاء ذلك إثر اجتماع، عقد مساء الإثنين الماضي، بين رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس شركة الاتصالات القابضة، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، بحضور رئيس شركة «المدار»، إلى جانب الإدارات العامة المعنية.

وتوصل المختصون إلى «صياغة رؤية ومخطط الهيئة العامة للمعلومات للتحول الرقمي»، و«الاستفادة من إمكانات شركة الاتصالات القابضة لتنفيذ هذه الرؤية».

اقرأ أيضًا.. ديوان المحاسبة: لا مرتبات إلا بسجل الحضور والانصراف 

ومن بين البنود التي جرى الاتفاق عليها أن «تستمر هيئة المعلومات في عقد الورش التنفيذية مع الوزارات والهيئات والمصالح ذات العلاقة؛ لوضع التصور النهائي بشأن المنصة الإلكترونية وإحالة التصور إلى شركة المدار للتنفيذ».

وحسب ما جرى الاتفاق عليه، يتولى ديوان المحاسبة مخاطبة كافة الجهات المعنية بموضوع التحول الرقمي والتعاون التام مع هيئة المعلومات لتحقيق هذا الهدف، علاوة على تقديم المقترحات لتعديل التشريعات ووضع السياسات الكفيلة بانطلاقة هذا البرنامج.

اجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس شركة الاتصالات القابضة، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، بحضور رئيس شركة المدار ، 28 يونيو 2021. (ديوان المحاسبة)
اجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس شركة الاتصالات القابضة، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، بحضور رئيس شركة المدار ، 28 يونيو 2021. (ديوان المحاسبة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة الأهلي طرابلس (0 × 0) السويحلي في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
لوف.. رجل الأفراح الصادمة والأحزان الأليمة في الكرة الألمانية خلال 15 عاما
رياضة عالمية
منظمة الصحة: الصين تنتصر في حرب الـ70 عاما ضد الملاريا
دولى
تعرف على جدول مواعيد مباريات دور ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020
رياضة عالمية
وفاة 34 شخصا في كندا بسبب موجة الحر
دولى
أوكرانيا تنهي المغامرة السويدية بهدف قاتل.. وتصبح آخر المتأهلين إلى ربع نهائي ...
رياضة عالمية
تعرف على نتائج مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
أبوظبي تحظر على غير الملقحين دخول أماكن عامة اعتبارا من 20 أغسطس
دولى
الصور: ضبط وإحضار كل من تدخل في عرقلة برنامج عمل شركة الكهرباء
ليبيا
للمرة الثانية خلال أقل من 10 أيام.. الدبيبة يناقش مع مسؤولي شركة الكهرباء «أسباب...
ليبيا
الحكم على رئيس جنوب أفريقيا السابق بالسجن 15 شهرا
دولى
5 رسائل لـ«أوفتشا» لمناسبة انتهاء عمله: ليبيا ليست بلد أزمة فقط.. لنحكِ القصص ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بطاطا حلوة بجوز الهند