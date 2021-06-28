ديوان المحاسبة: لا مرتبات إلا بسجل الحضور والانصراف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 05:36 مساء
شعار ديوان المحاسبة، (أرشيفية: الإنترنت)

حذر ديوان المحاسبة من عدم انتظام الموظفين في الإدارات العامة والفروع والمكاتب والوحدات، قائلًا إنه لن يتم صرف المرتبات إلا بعد إحالة سجلات الحضور والانصراف إلى الإدارة العامة للديوان.

وأشار الديوان، في خطاب موجه للمديرين اليوم الإثنين، إلى الكتاب المؤرخ في 13 مارس الماضي بخصوص تخفيض القوى العمومية للإدارات والفروع والمكاتب والوحدات بنسبة 50% للحد من انتشار وباء «كورونا».

وأضاف الخطاب: «نفيدكم بالإيعاز إلى موظفيكم للعودة إلى العمل وبشكل يومي وإثبات الحضور عن طريق البصمة، وإحالة الغياب والحضور إلى رئاسة ديوان المحاسبة،، معه الأخذ في الاعتبار كافة التدابير الوقائة للحد من انتشار هذا الوباء».

وأمس الأحد، وجهت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعميمًا إلى مريري مراكز العزل والفلترة المعنيين بعلاج مصابي فيروس «كورونا المستجد» بضرورة رفع الجاهزية القصوى للمراكز نظرًا للوضع الوبائي الراهن، وتصاعد عدد الحالات، وذلك بناء على التقارير الواردة من المراكز.

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