المجلس الرئاسي يدعو الدبيبة للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع الأحد القادم

دعا المجلس الرئاسي، مساء اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لحضور الاجتماع الهام الذي سيعقد الأحد القادم بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.

وطالب المجلس الرئاسي بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي»، في كتاب نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك»، الدبيبة «بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير».

ولوّح المجلس الرئاسي في كتابه لرئيس الحكومة، «باتخاد قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع الذي سيعقد لهذا الغرض يوم الأحد القادم».

يأتي ذلك بعد أن أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بلحيق، أن جلسة مجلس النواب تناولت «استعراض كتابي لجنة 5+5 العسكرية، التي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزير للدفاع، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزير لها، وهو ما سيتم البت فيه خلال جلسة غد الثلاثاء».