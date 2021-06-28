تشاد تطلق سراح سياح روس وليتوانية تم اعتراضهم بـ«منطقة حمراء» قرب ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 28 يونيو 2021, 03:46 مساء
عناصر من الجيش التشادي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السلطات التشادية، اليوم الأحد، إطلاق سراح السائحين الروس والسيدة الليتوانية، الذين تم اعتراضهم في منطقة مصنفة باللون الأحمر من الناحية الأمنية، لا سيما بسبب قربها من ليبيا وتوغلات المتمردين.

وقال مسئول بوزارة الخارجية التشادية، شريطة عدم الكشف عن هويته في تصريح لوسائل إعلام محلية، إنه تم الإفراج عن 12 روسيًا وليتوانية وضعوا تحت المراقبة في فندق الإقامة في نجامينا، وأعيدت إليهم معداتهم وجوازات سفرهم وتمكنوا من مغادرة البلاد يوم الجمعة بعد إجراء اختبار «كوفيد 19».

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، اعتذر وزير الخارجية التشادي عن «الإزعاج»، الذي تسبب فيه فيما لم يشر إلى نتائج التحقيق بشأن تواجدهم في المنطقة.

وبحسب مصادر إعلامية فرنسية، تشتبه أجهزة الأمن التشادية في أن هؤلاء الرجال والنساء دخلوا هذه المنطقة العسكرية في مهمة استطلاعية، حيث تضم قاعدة عسكرية فرنسية، في حين يرى البعض اعتقال السياح الروس في الشمال ضمن التنافس الفرنسي الروسي بالمنطقة، خاصة أن موسكو لها حضور عسكري في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى.

- تعزيزات تشادية على الحدود مع أفريقيا الوسطى على خلفية مقتل 6 من جنودها

ويوم 22 يونيو أعلنت مجموعة من الرحالة الروس، من ضمنهم مدون فيديو شهير عن احتجازهم في تشاد، وجاء في بيان لهم، أن المجموعة كانت في رحلة استكشافية في إفريقيا.

وفي 19 مايو وصل المشاركون في الرحلة، الذين لم يتم تحديد عددهم الإجمالي، إلى عاصمة الكاميرون ياوندي، ومن هناك عبروا الحدود مع تشاد في 25 مايو والتقوا مع مرشد محلي، وفي عاصمة تشاد «نجامينا»، انضم إليهم خمسة أشخاص آخرين من بينهم سائحة من ليتوانيا، وبعد ثلاثة أيام، انطلقت المجموعة في جولة لمدة ثلاثة أسابيع في تشاد، تم تنسيقها مسبقا مع وزارة الداخلية المحلية، وبعد قطع حوالي 80% من الطريق، توقفت المجموعة للمبيت في مدينة فاي لارجو.

وفي صباح الثلاثاء 15 يونيو، حضر عسكريون ورجال الشرطة بأسلحة آلية وهراوات مطاطية، أخذوا الرحالة إلى مركز الشرطة، حيث تمت مصادرة سياراتهم وأوراقهم الثبوتية والهواتف المحمولة وأجهزة التصوير والملاحة وغيرها من المتاع الشخصي. بعد ذلك تم إرسالهم إلى نجامينا على متن طائرة عسكرية، وهناك استقبلهم جنرال برر ما حدث معهم بضرورة المحافظة على حياتهم، بسبب خطورة الطريق البري بين فاي لارجو والعاصمة، لكنه لم يشرح سبب مصادرة الأمتعة الشخصية، وفي صباح اليوم التالي، تم إبلاغ السفارتين الروسية والفرنسية بما حدث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق عيادات خاصة وصيدليات في بنغازي
ليبيا
بلجيكا تجرد البرتغال من لقب أوروبا وتبلغ ربع النهائي لملاقاة إيطاليا بعد حبس ...
رياضة عالمية
ترامب يطلق من أوهايو معركة انتخابات منتصف الولاية
دولى
وزارة الداخلية: حملة أمنية لضبط الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة (صور)
ليبيا
البعثة الأممية تعلن التوصل إلى «صيغ توافقية» حول العديد من القضايا العالقة بشأن ...
ليبيا
صراع بلجيكي - برتغالي لخطف فرصة لقاء إيطاليا في ربع نهائي «يورو 2020»
رياضة عالمية
السعودية: ضبط 14.4 مليون حبة «كبتاغون» قادمة من لبنان
عربى
إحراق كنيستين كاثوليكيتين في أراض للسكان الأصليين بكندا
دولى
قلق يسود مختلف دول العالم بسبب المتحورة «دلتا»
دولى
استمرار انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار
اقتصاد
تيار أفريقي يقاوم مبادرات إعادة المرتزقة: «قنابل موقوتة»
ليبيا
واشنطن: اتصالات سرية مع تركيا والإمارات بخصوص التدخل في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

16 ألف دولار «بقشيش» من زبون مطعم أميركي