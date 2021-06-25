وصول شحنة جديدة من لقاحات «كورونا» إلى مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يونيو 2021, 01:23 مساء
وصول شحنة جديدة من لقاحات «كورونا» إلى مطار معيتيقة، 24 يونيو 2021. (يونسيف)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» وصول شحنة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا المستجد» إلى مطار معيتيقة الدولي.

وتقدر الشحنة بنحو 54 ألفا و600 جرعة، وهي الثالثة التي تقدم إلى ليبيا عبر مبادرة «كوفاكس»، وسيتم توزيعها على مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد، بناء على خطة توزيع مصممة بالتنسيق مع الجهات الصحية، وفق بيان منشور على صفحة المنظمة الدولية بموقع «فيسبوك».

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وأشارت المنظمة إلى تسلم ليبيا شحنتين من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» عبر مبادرة «كوفاكس»، تقدر الأولى بنحو 57 ألفا و600 جرعة، والثانية بنحو 117 ألفا و600 جرعة. ونقلت عن ممثلي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تقديرهم لوصول مزيد اللقاحات وتقديرهم لجهود منظمة الصحة العالمية و«يونيسيف».

وحتى الخميس، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا، إلى 192 ألفا و129 حالة، بينها 177 ألفا و358 شفاء، و11 ألفا و586 نشطة، و3185 وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين ضد الوباء 374 ألفا و554 شخصا.

وصول شحنة جديدة من لقاحات «كورونا» إلى مطار معيتيقة، 24 يونيو 2021. (يونسيف)
وصول شحنة جديدة من لقاحات «كورونا» إلى مطار معيتيقة، 24 يونيو 2021. (يونسيف)
وصول شحنة جديدة من لقاحات «كورونا» إلى مطار معيتيقة، 24 يونيو 2021. (يونسيف)
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