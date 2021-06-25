الصحة العالمية: مليون و111 ألف اختبار «كورونا» في ليبيا ..و17 % منهم مصابون

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يونيو 2021, 01:45 صباحا
مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (الإنترنت)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه من إجمالي أكثر من مليون و111 ألف فحص مخبري للكشف عن فيروس «كورونا»، جرى تأكيد إصابة 17 % منهم بالوباء منذ بداية تفشيه مارس 2020. 

وأوضحت «الصحة العالمية» في نشرتها الأسبوعية حول تطورات الوضعية الوبائية في ليبيا، أنه من إجمالي تلك الفحوص تبين إصابة أكثر من 191 ألف بالمائة بكورونا، فيما ارتفع معدل الحالات الإيجابية خلال الأسبوع 24 من 7.4 % إلى 8.2 %. وتعزو المنظمة ذلك إلى زيادة أعداد الحالات الإجمالية في جميع المناطق الثلاث وزيادة الاختبارات المعملية في الشرق والجنوب.

تراجع الحالات في ليبيا منذ الأسبوع 11
وعلى الرغم من أن اختبارات الكشف عن الفيروس لا تزال في المتوسط توقفت عند 20 ألف كشف أسبوعي، إلا أن الحالات بدأت تتراجع منذ الأسبوع 11 قبل أن تعاود الارتفاع حاليا. كما انخفضت خلال الأسبوع الأخير أعداد الوفيات الجديدة بنسبة 32 بالمائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. ونتيجة لذلك ، انخفض معدل الوفيات إلى 0.2 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة.

وكشفت السلطات الصحية أمس الخميس، تسجيل 184 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 237 شخصا، ورصد حالتي وفاة خلال 24 ساعة. وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 74 إصابة، و178 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على نتائج مواجهات اليوم الخميس في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
فريق المروج بطل نهائيات بطولة الأشبال لكرة اليد
رياضة محلية
«يويفا» يعلن إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في جميع مسابقات الأندية
رياضة عالمية
«التزام» أوروبي بدعم التحضير للانتخابات والحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
«سبايدرمان» صافح البابا فرنسيس في الفاتيكان
منوعات
كريستيانو رونالدو وبنزيما يقودان البرتغال وفرنسا إلى دور ثمن نهائي «يورو 2020»
رياضة عالمية
استجابة لضغوط دولية.. خبراء يرجحون «انسحاب عسكري جزئي» لتركيا من ليبيا
ليبيا
جريدة روسية تستبعد قبول خطة واقعية لطرد المقاتلين من ليبيا خلال مؤتمر «برلين 2»
ليبيا
«برلين 2» يدعو إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها
ليبيا
الدبيبة: الخلاف الداخلي والمصالح يعيقان المسيرة نحو الانتخابات
ليبيا
«الأسوأ آت».. تقرير أممي يحذر: العالم على أعتاب تداعيات مناخية كارثية
اقتصاد
دراسة لـ«إسكوا»: السلام في ليبيا سيجلب مكاسب بـ162 مليار دولار لدول الجوار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منافس صيني لسيارات «كيا» الكبيرة (فيديو)